Джикия: «Ананидзе - самый техничный футболист, которого видел»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал бывшего полузащитника «красно-белых» Жано Ананидзе самым техничным футболистом, с которым он играл. Напомним, недавно в 2019 году грузин покинул московский клуб.

«Жано Ананидзе - это самый техничный футболист, которого видел. Самый умный футболист – с прекрасным тонким пасом вперед, с идеальным мышлением», - цитирует Джикию «Матч ТВ».

Отметим, что всего Ананидзе провёл за «Спартак» 146 матчей, в которых забил 16 голов. Он – чемпион России и обладатель Суперкубка страны.