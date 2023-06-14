В «Фулхэме» отреагировали на интерес «Спартака» к Виллиану

Пресс-атташе «Фулхэма» Кармело Мифсуд отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского полузащитника Виллиана в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский клуб уже вступил в переговоры с Виллианом о его возможном переезде в Россию. Напомним, что по окончании текущего месяца 34-летний бразилец станет свободным агентом.

«У нас нет никакой информации о том, что «Спартак» ведёт переговоры с Виллианом», — цитирует Мифсуда Sport24.

В минувшем сезоне Виллиан провёл за «Фулхэм» 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что ранее вингер уже выступал в России, где защищал цвета махачкалинского «Анжи». Наибольшую же известность бразилец обрёл благодаря своим выступлениям за «Челси», с которым успел дважды выиграть чемпионат Англии и стать победителем Лиги Европы.