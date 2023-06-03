Озбилиз: Абаскалю стоит остаться в «Спартаке» и бороться за трофеи

Бывший футболист московского «Спартака» Арас Озбилиз считает, что столичный клуб займет третье место по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Армянский футболист отметил, что «Спартак» является той командой, которая каждый год стремится к чемпионству, и видно, что главный тренер Гильермо Абаскаль также стремиться к вершине.

«В этом сезоне, скорее всего, будет бронза, но думаю, что испанцу стоит остаться в России и бороться за трофеи в следующем сезоне», - приводит слова Озбилиза Sport24.

За тур до конца чемпионата «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.