Балахнин высказался о борьбе за серебро РПЛ

Экс-руководитель «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своих догадках в отношении команд, которые займут призовые места.

«Ростов» может попасть в медали, но это маловероятно. Решающий матч будет ЦСКА — «Ростов», – сказал Балахнин в интервью изданию «РБ Спорт».

Также специалист допустил, что даже если «Спартак» одержит победу в Самаре, судьба «красно-белых» все равно будет зависеть от их выступления в Москве. Он отметил, что несмотря на непредсказуемость футбола, в борьбе за второе место ЦСКА является главным претендентом.

Перед началом тридцатого тура ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками, на одно место ниже находится «Спартак» с результатом в 54 очка, а «Ростов» занимает четвертую позицию, имея на своем счету 53 балла.