Полузащитник «Спартака» Литвинов недоволен третьим местом по итогам сезона РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результате столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что остался недоволен третьим место, ведь «красно-белые» упустили много очков в борьбе за чемпионство и второе место.

«Знали, как играет ЦСКА, но хотелось порадовать болельщиков. Считаю, это непозволительно», - приводит слова Литвинова Sport24.

Напомним, что в заключительном туре «Спартак» на выезде потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:1 и по итогу занял третье место в турнирной таблице, уступив ЦСКА четыре очка.