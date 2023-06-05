Дзюба: «Доверил бы тренировать «Спартак» Мостовому, Слуцкий бы туда не пошёл»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий не согласился бы возглавить «Спартак», поэтому эту работу лучше доверить экс-полузащитнику «красно-белых» Александру Мостовому.

«Кому бы доверил тренировать «Спартак» — Александру Мостовому или Леониду Слуцкому? Мостовому! Слуцкий не пошёл бы работать в «Спартак», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

Напомним, что 54-летий Мостовой намерен получить тренерскую лицензию, поэтому в самое ближайшее время он начнёт проходить обучение. Слуцкий же в настоящий момент находится без работы. В ноябре прошлого года именитый специалист покинул казанский «Рубин», с которым ранее вылетел в Первую лигу.