Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от заключительного матча 30-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Крыльев Советов».

«Я думаю, что безусловно матч очень важный и для «Крыльев Советов», и для «Спартака». Важно отметить, что «красно-белые» весной играют не так, как все от них ждали. В то же время у «Крыльев» очень много своих проблем, и команда сейчас не на подъёме, мягко говоря. Поэтому, играя в Самаре, это плюс для «Крыльев Советов», но «Спартак» выше классом и тоже хочет выиграть. Будет непростой матч для обеих команд», — сказал Бушманов.

Встреча «Крылья Советов» - «Спартак» состоится сегодня, 2 июня. Начало – в 17:00 мск. В турнирной таблице хозяева идут на 13-м месте с 29 очками, «Спартак» с 54 очками располагается на третьей строчке.