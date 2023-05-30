Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о медальной гонке, которая получит развязку в 30-м туре РПЛ.

- Среди претендентов на серебро три команды. У кого наибольшие шансы занять второе место?

- Мне кажется, что ЦСКА проводит этот сезон более стабильно и цельно. Понятно, что в последнем матче может быть все, что угодно. «Ростов» очень достойно выступил, исходя из своих резервов. Хочется отметить работу Карпина. Не знаю, наиграли они на серебро или нет, но сама команда достойная. Она смогла сделать шаг наверх, после того, как несколько лет подряд занимала места в середине таблицы. «Спартак» был менее стабилен. Поэтому, думаю, «армейцы» будут вторыми, а «Спартак» станет третьим.

- ЦСКА в двух последних турах набрал всего одно очко. Вас это не смущает?

- Концовка получается нервная. Все обострилось до предела. Но если брать по сезону, то «армейцы» были стабильнее своих конкурентов.

- Почему отдаете предпочтение ЦСКА в матче с «Ростовом»?

- Конечно, все решится в самой игре, но «армейцы» должны выдержать. Отступать им некуда. Этот матч будет для них лакмусовой бумажкой всего сезона.

- Вас сильно удивит, если на второе место заберется команда Карпина?

- Нет. С точки зрения футбола, южане выглядят предпочтительнее многих команд. Единственное, резервов у них маловато. Не знаю, хватит ли их на решающий матч. Столько вопросов в конце сезона. Интересная будет развязка.

- А в чем-то «Ростов» превосходит конкурентов, или серебро будет просто везением для них, в случае завоевания?

Реклама

- В организации игры они превосходят. У ребят есть понимание, свой стиль. Футболисты очень неплохо исполняют то, что видит тренер. Надо отметить этот момент.

- «Спартак» не впечатляет на финише сезона?

- «Спартак» - это всегда борьба и надежды на самые высокие места. Но часто команду подводят амбиции. В этом сезоне к серебру ближе ЦСКА.

- Какие вопросы у вас есть к Абаскалю по весеннему отрезку?

- Не хватало стабильности. Вопросов много на самом деле. Да, он сработался с командой. Это позитивный, харизматичный парень. Но мне хотелось бы видеть новинки в плане тактических задумок, стандартных положений и тому подобное. Мне не хватало чего-то в организации игры.

- «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», и самарцы еще могут спастись от переходных матчей, потому что опережающий их на одно очко «Факел» сыграет с «Зенитом» в Питере. Это снижает шансы «Спартака» на победу?

- Любая игра с командами, которые борются за выживание, – всегда непростая история. Нельзя расслабляться. Но и у «Спартака» есть достойная мотивация. Он обязан обыгрывать самарцев. Весь сезон команда шла к медалям, и нельзя смазывать концовку.

- Если «Спартак» окажется четвертым, это будет провал?

- Нет. Не стоит так оценивать весь сезон. Команда модернизировалась по ходу сезона – игроки уходили. Для некоторых топ-команд уход легионеров стал проблемой. Много клубов столкнулось с тем, что уехали футболисты, которые определяли игру. Я бы не назвал провалом четвертое место «Спартака». В целом, сезон все равно можно будет назвать удовлетворительным.

Елена Григорьевская