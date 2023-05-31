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Дуарте рассказал, почему выбрал «Спартак», а не «Боку Хуниорс»

31 Мая 2023 • 09:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте, перешедший в московский клуб минувшей зимой из «Серро-Портеньо», рассказал, почему решил перейти в стан «красно-белых», а не в «Боку Хуниорс», которая также проявляла к нему интерес.

«Мне хотелось получить опыт игры в Европе. Долго размышлял, советовался с семьёй. В итоге решил попробовать и выбрал «Спартак». Я знал, что «Спартак» — большой клуб и самая популярная команда в России», — приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».

Также Дуарте признался, что перед трансфером в московский клуб он не советовался со своими соотечественниками Лукасом Барриосом и Лоренсо Мельгарехо, ранее выступавшими за «Спартак».

В составе «красно-белых» 23-летний парагваец успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бока Хуниорс Алексис Дуарте
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