Дуарте рассказал, почему выбрал «Спартак», а не «Боку Хуниорс»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте, перешедший в московский клуб минувшей зимой из «Серро-Портеньо», рассказал, почему решил перейти в стан «красно-белых», а не в «Боку Хуниорс», которая также проявляла к нему интерес.

«Мне хотелось получить опыт игры в Европе. Долго размышлял, советовался с семьёй. В итоге решил попробовать и выбрал «Спартак». Я знал, что «Спартак» — большой клуб и самая популярная команда в России», — приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».

Также Дуарте признался, что перед трансфером в московский клуб он не советовался со своими соотечественниками Лукасом Барриосом и Лоренсо Мельгарехо, ранее выступавшими за «Спартак».

В составе «красно-белых» 23-летний парагваец успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.