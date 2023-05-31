Салтыков поедет с «Крыльями Советов» на первый сбор

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о будущем нападающего Никиты Салтыкова. Напомним, на данный момент 18-летний футболист выступает на правах аренды за «Акрон». Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Локомотив».

«Что касается трансферных слухов, о которых пишут СМИ. В клуб никаких официальных запросов не приходило. Никита Салтыков поедет с нами на первый сбор», — приводит слова Корниленко Metaratings.

В текущем сезоне вингер провел 28 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.