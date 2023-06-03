Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что «красно-белые» не должны были попасть в тройку лучших по итогам сезона.

«В последних турах «Спартак» без помощи судей особо никого не обыграл. Поэтому я думаю, что третье место нынешнее для команды – подарочное. Считаю, что 5-6 очков «Спартаку» просто подарили. Если взять таблицу ошибок, то «красно-белые» идут в лидерах, то есть, в чью пользу чаще всего свистели. Если мы возьмём решения судейские экспертной комиссии, то это тоже говорит о том, что команду по судейским симпатиям или ещё каким-то причинам затащили на третье место. Поэтому «Спартак» - никакой не конкурент «Зениту». Даже больше скажу, он не должен вообще быть в тройке», — сказал Червиченко.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России, набрав 54 очка. ЦСКА с 58 очками стал вторым, а чемпионом стал «Зенит».