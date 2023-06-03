Промес не забил пенальти в игре против «Крыльев»

В последнем туре чемпионата России «Спартак» играет против «Крыльев Советов» на выезде. После нулевого первого тайма самарской команде удалось открыть счёт вскоре после перерыва – отличился Бенжамин Гарре. Чуть позже «красно-белые» получили шикарную возможность уравнять количество единиц на табор. Гости из Москвы заработали пенальти, но его не реализовал лучший бомбардир команды Квинси Промес. Нидерландец нанёс удар низом, с которым голкипер Евгений Фролов справился.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Крылья Советов» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.