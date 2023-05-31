Стрепетов назвал трёх лучших игроков РПЛ

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Стрепетов поделился своими претендентами на звание лучшего игрока сезона в РПЛ. Их у него нашлось всего три, притом полевыми игроками являются в списке всего два футболиста.

«Претендуют на роль лучшего игрока, игрой которого можно любоваться, наслаждаться всего два футболиста – это Малком Филипе и Квинси Промес, плюс Игорь Акинфеев. Эти люди дают результат и дирижируют игрой», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

Стрепетов пояснил, что Малком привел «Зенит» к пятому чемпионству подряд, а Промес спорит с ним в бомбардирской гонке. Всего у бразильца в текущем сезоне 23 забитых мяча, у нидерландца – 20.

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