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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стрепетов назвал трёх лучших игроков РПЛ

31 Мая 2023 • 18:54 Комментировать
Крылья Советов
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Спартак Москва
1 2.60 X 3.50 2 2.60
03.06 17:00

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Стрепетов поделился своими претендентами на звание лучшего игрока сезона в РПЛ. Их у него нашлось всего три, притом полевыми игроками являются в списке всего два футболиста.

«Претендуют на роль лучшего игрока, игрой которого можно любоваться, наслаждаться всего два футболиста – это Малком Филипе и Квинси Промес, плюс Игорь Акинфеев. Эти люди дают результат и дирижируют игрой», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

Стрепетов пояснил, что Малком привел «Зенит» к пятому чемпионству подряд, а Промес спорит с ним в бомбардирской гонке. Всего у бразильца в текущем сезоне 23 забитых мяча, у нидерландца – 20.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Алексей Стрепетов Малком Филипе Квинси Промес
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