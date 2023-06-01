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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко прокомментировал финансовое состояние «Спартака»

01 Июня 2023 • 22:23 Комментировать
Крылья Советов
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Спартак Москва
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03.06 17:00

В связи с финансовым отчетом, представленным Российским футбольным союзом, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал точку зрения относительно финансового положения клуба и сложностей, с которыми он сталкивается.

Согласно отчету, «Спартак» за 2022 год понес самые значительные убытки среди клубов Российской премьер-лиги, сумма которых составила 2,35 миллиарда рублей.

По данным финансового отчета, опубликованного Российским футбольным союзом, «Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ за 2022 год, потеряв 2,35 миллиарда рублей.

Червиченко отметил, что одной из основных причин такой финансовой ситуации является высокая зарплата игроков, которую клуб платит. Он заявил, что иностранные клубы не желают продавать своих игроков за те суммы, которые готов заплатить «Спартак». В результате клуб не может избавиться от некоторых игроков и переживает проблемы с управлением.

«Люди не мечтают продать футболистов за те деньги, за которые «Спартак» готов их покупать», – заявил Червиченко в интервью «Матч ТВ»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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