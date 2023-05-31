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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» может отдать Маслова в аренду эксклюзив

31 Мая 2023 • 22:57 Комментировать
Крылья Советов
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Спартак Москва
1 2.60 X 3.50 2 2.60
03.06 17:00

23-летний защитник московского «Спартака» Павел Маслов может начать следующий сезон в другой команде, но в рамках арендного соглашения. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Маслов уже пытался покинуть «Спартак» в рамках аренды зимой, однако тогда, по нашей информации, уходу игрока воспрепятствовал наставник команды Гильермо Абаскаль.

Всего в текущем сезоне на счету Маслова не так много матчей, как хотелось бы молодому футболисту. 19 раз он вышел на поле в рамках Премьер-лиги, восемь раз – в рамках Кубка России. На его счету один забитый гол и два ассиста.

Кстати, контракт Маслова со «Спартаком» действует ещё ровно год – до окончания следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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