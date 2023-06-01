Агент Гарре: «Бенжамин точно останется в «Крыльях» на следующий сезон»

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенжамина Гарре, высказался о будущем своего клиента, который сейчас занят получением российского гражданства.

«Бенжамин точно останется в «Крыльях» на следующий сезон. Никаких мыслей об уходе из команды нет. Мы ждём решения относительно предоставления российского гражданства», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Гарре перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из аргентинского «Расинга». Контракт 22-летнего вингера с самарским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В футболке «Крыльев Советов» Гарре успел провести 17 матчей, забить два гола и отдать две результативные передачи.