Динияр Билялетдинов: У «Спартака» проблемы с селекцией

Бывший игрок московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о работе «красно-белых» на трансферном рынке.

«Работа «Спартака» на трансферном рынке приносит мало плодов. Нельзя гордиться одним Промесом. У «Спартака» 50% трансферов — неудачные. С селекцией есть проблемы», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, летнее трансферное окно покажет, сможет ли клуб бороться за чемпионство в новом сезоне.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на один зачетный балл.