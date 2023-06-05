Филимонов прокомментировал ошибки Селихова и Максименко

Александр Филимонов, экс-голкипер «Спартака» и национальной команды России, поделился своим мнением, согласно которому неверные действия вратарей Александра Селихова и Александра Максименко объясняются коллективным состоянием команды.

Филимонов выразил надежду, что Селихов и Максименко будут проявлять стабильность и демонстрировать высокий уровень игры. Однако он также отметил, что оба голкипера совершили ошибки, которые связаны с общей игрой команды. По мнению Филимонова, «Спартака» весной показал игру ниже своих возможностей, и выступления вратарей отражают общую ситуацию в команде.

«Вратари сыграли так, как в целом выглядела команда», – сказал Филимонов в интервью «Матч ТВ».

В сезоне 2022/23 «Спартак» завоевал бронзовые медали в РПЛ.