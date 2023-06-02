Гладилин: Абаскаль старался, но пока не смог поставить игру «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Напомним, 34-летний испанский специалист возглавляет столичный клуб с прошлого лета.

«За тур до конца поставить игру команды Абаскалю пока так и не удалось, хотя он старался. У них были и хорошие матчи, были и провальные. Здесь все решит функциональное состояние команды и самоотдача, тогда будет результат», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

После 29 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. В заключительном туре «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов». Стоит отметить, что в случае успеха в Самаре команда Абаскаля имеет шансы завоевать серебро.