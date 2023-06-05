Шавло: «Третье место «Спартака» — это не место»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло подвёл итоги прошедшего для «красно-белых» сезона.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также сумел дойти до 1/2 финала Кубка России.

По мнению Шавло, «красно-белые» испытывают проблемы как в обороне, так и в нападении. Эксперт отметил, что несмотря на удачную первую часть сезона, весной у команды возникли проблемы с игрой.

«Третье место «Спартака» — это не место. «Красно-белые» всегда стремятся быть выше, но если брать прошлый сезон, то сделан большой шаг вперёд.

Неизвестно, почему во второй части чемпионата всё обрушилось. Игры у «Спартака» не было, она появлялась отрезками. В команде в основном забивают два игрока — Соболев и Промес. Остальные никак не могут забить», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Отметим, что в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году. После этого один раз побеждал «Локомотив» и пять раз триумфатором становился «Зенит».