Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шавло: «Третье место «Спартака» — это не место»

05 Июня 2023 • 09:24 Комментировать (2)
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло подвёл итоги прошедшего для «красно-белых» сезона.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также сумел дойти до 1/2 финала Кубка России.

По мнению Шавло, «красно-белые» испытывают проблемы как в обороне, так и в нападении. Эксперт отметил, что несмотря на удачную первую часть сезона, весной у команды возникли проблемы с игрой.

«Третье место «Спартака» — это не место. «Красно-белые» всегда стремятся быть выше, но если брать прошлый сезон, то сделан большой шаг вперёд.

Неизвестно, почему во второй части чемпионата всё обрушилось. Игры у «Спартака» не было, она появлялась отрезками. В команде в основном забивают два игрока — Соболев и Промес. Остальные никак не могут забить», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Отметим, что в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году. После этого один раз побеждал «Локомотив» и пять раз триумфатором становился «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Volond
05 Июня 2023 в 09:42
лучше чем ничего
sqrt
05 Июня 2023 в 09:46
Да уж) Третье место - это провал!!!
То ли дело, Динамо, Локомотив,!
КрасавцЫ, понимаешь ли)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
10:15 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о своём возможном назначении в «Динамо» или «Спартак»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Тарасов назвал лучших игроков сезона в РПЛ
09:48 · Россия. Премьер-лига
Дудиев: «В «Балтику» точно идут не за деньгами»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Это несправедливо»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за чемпионство
09:35 · Россия. Премьер-лига
Ренан: «Уверен, что Бразилия будет гордиться нашим поколением»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Малком отреагировал на признание себя лучшим игроком сезона в РПЛ
09:24 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Третье место «Спартака» — это не место» 2
09:09 · Россия. Премьер-лига
Дудиев: «На каждую игру «Балтика» выходила как на последнюю»
04 Июня
22:51 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - об отношениях с Карпиным: «Никакой войны, топор закрыт» 1
22:36 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - о своей результативности: «Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести»
21:45 · Россия. Премьер-лига
​Оглашена фамилия лучшего тренера сезона в РПЛ
21:30 · Россия. Премьер-лига
Малком - лучший нападающий чемпионата
21:25 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Зенита» - лучший защитник сезона
21:22 · Россия. Премьер-лига
Сперцян признан лучшим полузащитником РПЛ сезона-2022/23
Все новости
Рекомендуем