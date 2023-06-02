Самолёт «Спартака» не без проблем совершил посадку в Самаре

«Спартак» отправился в Самару, где в субботу команда проведёт матч последнего тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Самолёт, на котором летели «красно-белые», с трудом совершил посадку.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», воздушному судну с представителями «Спартака» на борту пришлось обходить грозовой фронт. Чтобы обеспечить безопасность, пилоты сделали несколько кругов над Волгой.

Ранее в Самарской области объявили штормовое предупреждение. В регионе наблюдается плохая погода с дождями, грозами и даже торнадо.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» стартует 3 июня в 17:00 по московскому времени.