Марин: «В «Крыльях» у Писарского нет таких качественных партнёров, как я»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин высказался о низкой результативности своего бывшего одноклубника, нападающего Владимира Писарского, в «Крыльях Советов».

Напомним, Писарский перешёл в самарский клуб минувшей зимой. За «Крылья Советов» 27-летний форвард успел провести 16 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.

«Почему Писарский перестал забивать? В «Крыльях» у него нет таких качественных партнёров, как я, Вера и Мансилья. Мы отдавали ему все голевые передачи», — цитирует Марина Sport24.

Отметим, что за «Оренбург» Писарский провёл в нынешнем сезоне 19 матчей, в которых забил 17 голов.

После 29 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой ближайший и заключительный матч в нынешнем сезоне самарцы проведут завтра, 3 июня, против «Спартака». Начало — в 17:00 по московскому времени.