Дуарте - о переходе в «Спартак»: «Никакого давления не испытывал»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о том, как принимал решение продолжить карьеру в России.

Парагваец отметил, что не боялся переезда, он распрашивал об обстановке в Москве и в стране, и его заверили, что все в порядке.

«Мы посоветовались с родными и легко решились на переезд. В сборной мне вообще никто ничего не говорил по этому поводу — никакого давления не испытывал», - приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».

Дуарте отметил, что не подписывал какую-то бумагу, обязуясь не покидать столичный клуб из-за разрешения ФИФА.

Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.