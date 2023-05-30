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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия рассказал, что в детстве воровал яблоки и груши

30 Мая 2023 • 17:00 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия вспомнил, как хулиганил в детстве.

«Часто ли в детстве хулиганил? От 12 до 16 лет, понятное дело, во дворе хулиганили. Чего-то жесткого не припомню. Бывало, что воровали яблоки и груши, хозяин огорода потом бегал за нами», — приводит слова Джикии Sport24.

Напомним, 29-летний футболист защищает цвета «Спартака» с 2017 года. В нынешнем сезоне игрок провел 30 матчей во всех турнирах и стал автором двух результативных передач.

За один тур до окончания сезона «Спартак» занимает третье место в РПЛ. отставая от идущего на втором месте ЦСКА на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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