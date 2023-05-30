Джикия рассказал, что в детстве воровал яблоки и груши

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия вспомнил, как хулиганил в детстве.

«Часто ли в детстве хулиганил? От 12 до 16 лет, понятное дело, во дворе хулиганили. Чего-то жесткого не припомню. Бывало, что воровали яблоки и груши, хозяин огорода потом бегал за нами», — приводит слова Джикии Sport24.

Напомним, 29-летний футболист защищает цвета «Спартака» с 2017 года. В нынешнем сезоне игрок провел 30 матчей во всех турнирах и стал автором двух результативных передач.

За один тур до окончания сезона «Спартак» занимает третье место в РПЛ. отставая от идущего на втором месте ЦСКА на одно очко.