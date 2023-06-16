Агент Бальде: «Кейта уже восстановился от повреждения, он поедет на сборы»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, что сенегальский футболист получил травму в матче 30-го тура минувшего розыгрыша РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

«Бальде уже восстановился от повреждения, полученного в последнем туре РПЛ. Сейчас он в отличной форме. Конечно, Кейта поедет с командой сборы, он готов», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 28-летний Бальде провёл за «Спартак» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Цвета московского клуба сенегалец защищает с августа прошлого года.