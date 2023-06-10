Защитник «Крыльев Советов» Бейл назвал вратаря Фролова лучшим игроком сезона

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл назвал вратаря самарской команды Евгения Фролова лучшим игроком прошедшего сезона в РПЛ.

Напомним, что в победном для «Крыльев Советов» матче 30-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) 35-летний Фролов отразил пенальти от Квинси Промеса, что позволило самарской команде удержать нужный для себя счёт.

«Лучший игрок сезона — это Евгений Фролов! Если бы не вытащил пенальти со «Спартаком», то для «Крыльев» всё могло бы сложиться иначе», — приводит слова Бейла «Чемпионат».

В прошедшем розыгрыше чемпионата России Фролов провёл три матча, в которых пропустил два гола и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.