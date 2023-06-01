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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ эксклюзив

01 Июня 2023 • 17:21 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выделил лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге.

- В десятку лучших игроков сезона вошёл Владимир Писарский. Он справедливо попал в этот рейтинг?

- В «Оренбурге» у него получилось неплохо, в первой части сезона он был одним из лучших, но весеннюю часть он провалил полностью. Он может рассматриваться как открытие сезона, но как лучший игрок всего сезона - точно нет.

- А кто для вас лучший игрок чемпионата?

- Малком проявил себя наиболее ярко. Он был стабилен, внёс весомый вклад в чемпионство.

- В рейтинге есть три игрока ЦСКА. Это Фёдор Чалов, Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Можете выделить кого-то из них?

- Если весь сезон брать, то выделю Акинфеева. Он весь сезон показывает высокий уровень и приносит пользу. Обляков пользу приносил в начале сезона и весной. На протяжении всего сезона я бы не выделял его.

- А Дзюба справедливо вошёл в этот список?

- Конечно, нет. Мы же берём весь сезон, а не только весеннюю часть. Где он был осенью? Нигде. Сыграл два месяца и претендует на лучшего игрока? Это не дело.

- А Александр Соболев с учётом его недавних провокаций - это адекватная кандидатура?

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- Если убрать весь контекст, то он - один из лучших игроков «Спартака» наравне с Промесом, но его поступок многое перечеркнул.

- Топ-3 лучших игрока сезона по версии Валерия Масалитина?

- Малком, Промес и Акинфеев. Вендел проявил себя неплохо и ещё Барриос. Хорошая черновая лошадка, развязывает руки остальным полузащитникам. Одни играют на пианино, а другие его таскают (смеётся). Трудяги малозаметны, — сказал Масалитин.

 

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Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Игорь Акинфеев Артём Дзюба Валерий Масалитин Оренбург Фёдор Чалов Иван Обляков Александр Соболев Вильмар Барриос Малком Филипе Владимир Писарский Квинси Промес
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