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Бушманов: «Промес — лучший игрок сезона в «Спартаке»

29 Мая 2023 • 14:58 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Эксперт назвал нидерландского футболиста лучшим игроком «Спартака» в нынешнем сезоне. Бушманов отметил, что игра «красно-белых» сильно зависит от действий Промеса.  

«Лучший игрок сезона в «Спартаке»? Это сто процентов Промес. Квинси провёл просто фантастический сезон. Он много забил голов, помогал команде. Промес — лидер «Спартака», можно сказать, что он уже стал своим здесь», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний вингер провёл за «Спартак» 36 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 10 результативных передач.

После 29 туров РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от второго ЦСКА на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по одному матчу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Квинси Промес
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