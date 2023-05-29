Бушманов: «Промес — лучший игрок сезона в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Эксперт назвал нидерландского футболиста лучшим игроком «Спартака» в нынешнем сезоне. Бушманов отметил, что игра «красно-белых» сильно зависит от действий Промеса.

«Лучший игрок сезона в «Спартаке»? Это сто процентов Промес. Квинси провёл просто фантастический сезон. Он много забил голов, помогал команде. Промес — лидер «Спартака», можно сказать, что он уже стал своим здесь», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний вингер провёл за «Спартак» 36 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 10 результативных передач.

После 29 туров РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от второго ЦСКА на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по одному матчу.