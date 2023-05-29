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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин предположил, кто попадёт в топ-3 РПЛ по итогам сезона

29 Мая 2023 • 17:25 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, как завершится медальная гонка в РПЛ.

«Прогноз на медальный расклад? Предположу, что клубы на финише расположатся в том же порядке, что и сейчас: ЦСКА, «Спартак», «Ростов», — цитирует Масалитина Bobsoccer.

За тур до окончания чемпионата ЦСКА идет на втором месте, набрав 55 очков. «Спартак» — третий, в копилке команды 54 очка. «Ростов» располагается на четвертой позиции, имея в своем активе 53 зачетных балла.

В последнем туре ЦСКА примет «Ростов», а «красно-белые» в гостях сыграют с «Крыльями Советов». Все игры заключительного тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Валерий Масалитин
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