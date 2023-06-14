Кавазашвили: «Уход Мележикова не станет потерей для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора московского клуба.

Ранее появилась информация о том, что Мележиков и «Спартак» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. По мнению Кавазашвили, уход Мележикова не станет для московского клуба потерей.

«Его уход не станет потерей, но в клубе творится какой-то бардак. Никто не задерживается долго из руководителей, а, значит, каждый раз приходится перестраивать структуру управления. Нужно прекратить уже эту кадровую чехарду и назначить нормальных управленцев», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, Мележиков занимает пост гендиректора «Спартака» с июня 2021 года. По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» заняли третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 турах.