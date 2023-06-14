​«Спартак» расстался с Мележиковым – источник

Евгений Мележиков больше не является генеральным директором «Спартака». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб и Мележиков расторгли трудовое соглашение по соглашению сторон.

«В компании оценили его работу хорошо, но считают, что клубу нужно развиваться», - сообщает источник.

Отметим, что Евгений Мележиков работал на должности генерального директора «Спартака» с лета 2021 года.

Напомним, что «Спартак» в чемпионате России сезона 2022/2023 занял третье место. Выше «красно-белых» финишировали «Зенит» и ЦСКА.

Старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.