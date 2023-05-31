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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин — о Писарском: «У любого бомбардира бывают такие серии, но пока его переход в «Крылья» выглядит неубедительно»

31 Мая 2023 • 18:13 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.60 X 3.50 2 2.60
03.06 17:00

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результативности форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Напомним, нападающий перешел в самарский клуб минувшей зимой из «Оренбурга».

«Первые две или три игры в «Крыльях» Писарский выглядел нормально. Думал, что все так и продолжится. Потом что-то случилось. У любого бомбардира бывают серии, когда не забиваешь. Но пока переход в «Крылья Советов» выглядит неубедительно», — заявил Аршавин «Чемпионату», добавив, что все может измениться в новом сезоне.

За «Крылья Советов» 27-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Аршавин Владимир Писарский
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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