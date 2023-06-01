Болельщики «Спартака» выбрали Промеса лучшим игроком клуба в мае

Болельщики московского «Спартака» выбрали форварда Квинси Промеса лучшим игроком прошедшего месяца.

Нидерландский футболист набрал 69% голосов в опросе в социальной сети.

За четыре проведенные игр в мае Промес отметился тремя забитыми мячами, два их которых он отправил в ворота Игоря Акинфеева в столичном дерби против ЦСКА (2:1).

На второй позиции по итогам голосования расположился Руслан Литвинов (19%), тройку лидеров замкнул Роман Зобнин (8%).

«Спартак» за тур до конца чемпионата располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.

В последнем матч сезона «красно-белые» на выезде сыграют против «Крыльев Советов».