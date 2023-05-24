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Абаскаль хочет видеть Глебова в «Спартаке»

24 Мая 2023 • 21:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов может пополнить состав московского «Спартака». Ранее сообщалось, что «красно-белые» готовы выложить за 23-летнего хавбека порядка 6-7 миллионов евро, но футболист не входит в планы главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

По сведениям Metaratings, изначально пригласить Глебова в «Спартак» предложил спортивный директор столичного клуба Пол Эшуорт, а испанский тренер поддержал инициативу функционера. Отмечается, что Абаскаль одобрил трансфер и лично заинтересован в подписании молодого хавбека.  

В нынешнем сезоне капитан «Ростова» принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Пол Эшуорт Данил Глебов Гильермо Абаскаль трансферы футбола - лето 2023
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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