Абаскаль хочет видеть Глебова в «Спартаке»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов может пополнить состав московского «Спартака». Ранее сообщалось, что «красно-белые» готовы выложить за 23-летнего хавбека порядка 6-7 миллионов евро, но футболист не входит в планы главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

По сведениям Metaratings, изначально пригласить Глебова в «Спартак» предложил спортивный директор столичного клуба Пол Эшуорт, а испанский тренер поддержал инициативу функционера. Отмечается, что Абаскаль одобрил трансфер и лично заинтересован в подписании молодого хавбека.

В нынешнем сезоне капитан «Ростова» принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.