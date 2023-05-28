«Спартак» захлебнулся в позиционных атаках и не смог обыграть «Пари НН»: кто был худшим в составе «красно-белых»

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

«Спартак» владел мячом как «Манчестер Сити», но повторил худшие сценарии Гвардиолы с владением ради владения. 14 угловых против одного, две трети игрового времени мяч на половине поля «Пари НН», как вы думаете, что там по голевым моментам? Иронично, но примерное равенство, а по ударам в створ ворот гости вообще впереди. Не научились у нас ещё взламывать автобусы, и вот, Сергей Юран везёт в Нижний Новгород одно очко, а «Спартак» остаётся на третьем месте. Кто же сыграл слабо? Давайте пройдёмся по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 72:28, удары по воротам – 21:5, в створ – 2:4, угловые – 14:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,5. Удивительно, но при колоссальном преимуществе «Спартака» больше ударов в створ ворот как раз у «Пари НН». Селихов в нужный момент включался, сохранял концентрацию все 90 минут, за что его стоит похвалить. Всего накопил 4 сейва, а удар Рыбчинского можно назвать по-настоящему опасным.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Из-за отсутствия большого объёма работы Джикия сегодня играл центрального полузащитника. Поднимался очень высоко, часто забрасывал в атаке – 7 из 10 сделал это точно. Ещё два перехвата Георгий сделал в центре поля, за что накинем ему полбалла.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 6,0. Не очень много работы было у Чернова. В плюсы запишем четыре точные диагонали, в минусы – большое количество проигранных единоборств. Только три раза из восьми Никита выходил победителем.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 7,0. Левый фланг у «Спартака» работал хорошо. Тавареш чувствовал Промеса и подключался вовремя, однажды вырезал на него «почти» голевую передачу. Очень активно Томаш бороздил фланг, успевая и в обороне (3 отбора, 2 перехвата), и в нападении (2 обостряющие передачи).

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 6,5. Справа тоже неплохо работал «спартаковский» защитник. Своей диагональю Денисов создал первый опасный момент матча, всего отдав две ключевые передачи. Выиграл 5 единоборств из 8, дважды чётко сыграл на перехвате.

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РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,5. Опорную зону «Спартак» выиграл без проблем, тут сработало и максимальное насыщение, и стиль противника. Литвинов играл достойно, но уж очень слаб был в завершении, при подборах. Пять раз бил Руслан, четыре – мимо ворот, один удар заблокировали.

РОМАН ЗОБНИН – 6,0. Очень помогал Роман на левом краю, порой забывая отрабатывать в центре. Аж четыре удачных прохода на дриблинге совершил, дважды опасно прострелил, но и тут с ударами беда – всё улетело мимо цели. А ведь плотную оборону соперника не вскрыть без толковой поддержки полузащитников.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,5. Совсем не получился матч у Антона, только в самой концовке он смог вырезать фирменный обостряющий прострел, но и его Николсон загубил. А в остальное время Зиньковский подавал в никуда и вообще был наглухо прикрыт Александровым, которому всё время проигрывал один в один.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – 5,0. Немного непонятен был план по интеграции Кейта на острие атаки. Верховых забросов на Бальде не делали, в свободные зоны за счёт скорости он тоже врывался редко. Нижегородцы двигали форварда вверху (проиграл 3 дуэли из 4) и плотно держали в центре штрафной площади. А на паре отскоков Бальде сам не сориентировался.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Семь точных передач за 62 минуты игрового времени. Провал на позиции «десятки» организовал «Спартаку» Михаил Игнатов. Он ещё удивительным образом умудрился смещаться именно направо, где тоже был съеден Александровым, проведшим шикарный матч.

КВИНСИ ПРОМЕС – 6,5. Неплохой матч провёл Промес, правда, от лидера атаки хочется видеть большего. Квинси трижды пошёл в дриблинг и трижды обыграл, отдал пять ключевых передач, но всё равно не добавил нужный градус остроты. За пять попыток всего один неплохой удар получился у Промеса, четыре других были заблокированы.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.