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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» много владел мячом, но не смог забить «Пари НН» и остался на третьей строчке

28 Мая 2023 • 16:01 Комментировать (2)
Спартак Москва
0:0
Пари НН
окончен

«Спартак» и «Пари НН» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 28 мая на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва0:0Пари НН
Селихов АлександрДенисов ДаниилЧернов Никита 78' (Пруцев Данил ( 78') Джикия ГеоргийТавареш Томаш 72' (Хлусевич Даниил ( 72') Игнатов Михаил 62' (Мозес Виктор ( 62') Литвинов РусланЗобнин Роман  45'Зиньковский АнтонБальде Диао Кейта 72' (Николсон Шамар ( 72') Промес Квинси
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелКлассен ЛеонМелёшин ПавелВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрДуарте Алексис
Нигматуллин Артур  84'Каккоев Никита 58' (Масоэро Лукас Габриэль ( 58') Гоцук КириллАлександров ВикторРыбчинский Дмитрий 85' (Юлдошев Иброгимхалил ( 85') Калинский Николай  35'Майга МамадуЖигулёв Илья 46' (Михайлов Ярослав ( 46') Стоцкий ДмитрийСулейманов Тимур 64' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 64') Севикян Эдгар 64' (Кротов Вячеслав ( 64')
Запасные: Корнюшин ДаниилБерковский ИльяАнисимов АртурШарипов АльбертЯнсане МомоГойло НикитаШильцов Константин
28 мая. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Открывал воскресную программу «Спартак», стремящийся на второе место. Для этого нужно было победить «Пари НН» на своём поле. Абаскаль не сюрпризов в составе не готовил – дисквалифицированного Соболева заменил Кейта Бальде, по краям атаки вышли играть Квинси Промес и Антон Зиньковский. А первый момент создали совсем не они: Денисов справа перевёл мяч на Зобнина, Роман напротив штанги мяч получил и пробил в ближний к себе угол, но не попал в створ.

Промес по лекалам Денисова тоже набрасывал на линию штрафной площади, в том эпизоде на завершающий удар набежал Томаш Тавареш, но его попытку заблокировали защитники «Пари НН». «Спартак» больше владел мячом, чаще атаковал, однако гости не переходили на панику, не закрывались. Оборонялись довольно спокойно, да и «красно-белые» не взвинчивали темп.

Перед самым перерывом Квинси ещё ковырнул мяч после сильно прострела Денисова, не доставив проблем Нигматуллину и на том разошлись. Никак не изменился сценарий матча и после отдыха. Время шло, «Спартак» давил, однако не создавал опасных моментов. Юран мощно обновил состав, выпустив Масоэро, Михайлова, Кротова и Яковлева, а вот Абаскаль молчал. Только на исходе часа игрового времени заменил Игнатова на Мозеса. Больше усиления со скамейки тренер не видел.

Наступила уже последняя четверть матча, когда Абаскаль понял, что этот состав не способен вскрыть оборону «Пари НН». Хлусевич и Николсон вышли на поле, но ситуацию не изменили. Уже и гости огрызнулись: Дмитрий Рыбчинский слева сместился в центр и обводящим ударом пытался поразить цель, но Селихов в броске парировал. Видимо, «Пари НН» много сил потратил на эту вылазку, чуть просев в концовке.

Эмоциональный «Спартак» всё-таки надавил, подарив сопернику неприятных минут. Из-за штрафной площади опасно бил Промес, а рикошет едва не забросил мяч в самый угол. Шамар Николсон вылетел на кросс Зиньковского, вроде уже опередил Нигматуллина, но толкнул чётко в голкипера. Ну, и суперсейв напоследок. Мозес уже в компенсированное время расстреливал ворота после кросса слева, но Артур умудрился рукой мяч остановить.

Так и не увидели мы голов, финальный свисток зафиксировал довольно неожиданную нулевую ничью. А это значит, что «Спартак» не воспользовался осечкой ЦСКА и остался на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пари НН
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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redwhite1959
28 Мая 2023 в 16:11
Не знаю чем игроки "Спартака" вместе с Абаскалем занимаются на тренировках, но в играх - неважно с "Химками", ЦСКА или "Пари НН" - полнейшая беспомощность при проведении позиционных атак!(( Помимо того, что АБСОЛЮТНО нет никаких наигранных комбинаций, которые могли бы привести к опасным моментам, также нет ни выдумки ни фантазии при отсутствии наигранных ходов. И всё этот уровень нашего футбола - команда, находящаяся сейчас в призах, ничего не может поделать с командами, стоящими на вылет и в стыковые игры((
Zenituwka
28 Мая 2023 в 16:27
Это не только у вас такая проблема, у нас точно то же самое. Семак и его три тысячи помощников вообще не работают. Все зарабатывают бабло полагаясь на индивидуальное мастерство игроков. Потому и результаты такие.
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