«Спартак» много владел мячом, но не смог забить «Пари НН» и остался на третьей строчке

«Спартак» и «Пари НН» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 28 мая на стадионе «Открытие Арена».

Открывал воскресную программу «Спартак», стремящийся на второе место. Для этого нужно было победить «Пари НН» на своём поле. Абаскаль не сюрпризов в составе не готовил – дисквалифицированного Соболева заменил Кейта Бальде, по краям атаки вышли играть Квинси Промес и Антон Зиньковский. А первый момент создали совсем не они: Денисов справа перевёл мяч на Зобнина, Роман напротив штанги мяч получил и пробил в ближний к себе угол, но не попал в створ.

Промес по лекалам Денисова тоже набрасывал на линию штрафной площади, в том эпизоде на завершающий удар набежал Томаш Тавареш, но его попытку заблокировали защитники «Пари НН». «Спартак» больше владел мячом, чаще атаковал, однако гости не переходили на панику, не закрывались. Оборонялись довольно спокойно, да и «красно-белые» не взвинчивали темп.

Перед самым перерывом Квинси ещё ковырнул мяч после сильно прострела Денисова, не доставив проблем Нигматуллину и на том разошлись. Никак не изменился сценарий матча и после отдыха. Время шло, «Спартак» давил, однако не создавал опасных моментов. Юран мощно обновил состав, выпустив Масоэро, Михайлова, Кротова и Яковлева, а вот Абаскаль молчал. Только на исходе часа игрового времени заменил Игнатова на Мозеса. Больше усиления со скамейки тренер не видел.

Наступила уже последняя четверть матча, когда Абаскаль понял, что этот состав не способен вскрыть оборону «Пари НН». Хлусевич и Николсон вышли на поле, но ситуацию не изменили. Уже и гости огрызнулись: Дмитрий Рыбчинский слева сместился в центр и обводящим ударом пытался поразить цель, но Селихов в броске парировал. Видимо, «Пари НН» много сил потратил на эту вылазку, чуть просев в концовке.

Эмоциональный «Спартак» всё-таки надавил, подарив сопернику неприятных минут. Из-за штрафной площади опасно бил Промес, а рикошет едва не забросил мяч в самый угол. Шамар Николсон вылетел на кросс Зиньковского, вроде уже опередил Нигматуллина, но толкнул чётко в голкипера. Ну, и суперсейв напоследок. Мозес уже в компенсированное время расстреливал ворота после кросса слева, но Артур умудрился рукой мяч остановить.

Так и не увидели мы голов, финальный свисток зафиксировал довольно неожиданную нулевую ничью. А это значит, что «Спартак» не воспользовался осечкой ЦСКА и остался на третьем месте.