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Главный тренер сборной Ирака Кадас: «Карпин - один из любимых игроков»

25 Марта 2023 • 17:22 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
1 1.53 X 4.30 2 7.20
Через 23 ч. 33 мин.

Главный тренер сборной Ирака Хесус Кадас на пресс-конференции перед матчем с россиянами ответил на вопросы по составу, поле и тренеру соперника. Его слова передает специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Как вы комплектовали команду на этот матч, все ли сильнейшие смогли приехать?

- Конечно же, у нас были небольшие трудности при подготовке к матчу. Некоторые игроки получили травмы, но мне не хотелось бы оправдываться, какие-то искать извинения. На наш взгляд, приехали самые достойные и лучшие. Завтра на игре мы вам это покажем.

- Валерий Карпин, наставник сборной России, долго и успешно играл в Испании. На то время пришлись и ваши годы карьеры. Помните ли вы его по испанскому этапу карьеры?

- Безусловно я помню Валерия Карпина по испанскому периоду. Для меня это один из любимых игроков, один из сильнейших полузащитников. Конечно, у меня о нем сохранились самые теплые воспоминания.

- Сборная Ирака планировала готовиться к матчу в Сочи. Почему не сложилось?

- Что касается Сочи, я уже комментировал, что игра планировалась в Сочи, но изначально поле сочинского стадиона было не очень хорошим для игры. Поле «Зенит Арены» намного лучше. Нам, конечно, из Ирака было ближе лететь до сочинского стадиона. Но думаю, что завтра здесь тоже хорошо игра пройдет, потому что у меня уже есть опыт игры на этом поле. Я помню это со времен чемпионата мира 2018 года. Это очень хороший стадион. Я думаю, что все будет очень хорошо.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная Ирака Хесус Кадас
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