Динияр Билялетдинов: «Думал, игра будет более агрессивной»

Сборная России одержала победу в товарищеском матче с командой из Ирака, забив той два безответных мяча. События матча прокомментировал бывший хавбек национальной команды Динияр Билялетдинов, он признался, что надеялся на более агрессивный настрой со стороны российской команды, несмотря на победу.

- Если честно, думал, что с первых минут игра нашей команды будет более агрессивной. А так могли проигрывать после первого тайма. А вот после перерыва начали играть на победу. Не знаю, почему нельзя так с первых минут, - вопрошает Билялетдинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Динияр Билялетдинов выступал за российскую сборную с 2005 по 2012 год.