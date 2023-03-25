Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «армейцев» в матче против 2DROTS (1:2).

«Не нужно относиться к этому матчу серьезно. Ребята сыграли тренировочный матч. Они что, ставили задачу победить? Нет, конечно. Проиграли, ну и что. Это все несерьёзно. Ребята не хотели ломаться. Не исключаю, что специально могли проиграть. Черт его знает. Обращать внимание на это поражение вообще не надо.

В свое время мы играли в Бразилии против сборной полиции Сан-Пауло. Ничего в этом страшного нет. Они нам потом подарили ящик водки», - сказал Пономарёв.