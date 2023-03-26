Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о наставнике сборной России Валерии Карпине и назвал проблему в национальной команде.

«Я не согласен с выражением, когда говорят, что Карпин не настроен работать в сборной. Мне кажется, единственное, с чем столкнулся тренер, - это то, что на сегодняшний день в национальной команде нет конкуренции. Те футболисты, которые являются лицом сборной, опускают уровень нашей сборной. Самое страшное в этой ситуации, что мы не видим конкуренции, из-за этого Карпин сталкивается с проблемами.

С такими футболистами, которые выходят на поле, мы видим, что они настраиваются, есть эмоции, но класса не хватает», — сказал Деменко.

Сегодня сборная России сыграет против команды Ирака, начало в 18:00.