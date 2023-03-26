Соболев: «Надо чуть быстрее всё делать с мячом»

Нападающий московского «Спартака» и российской сборной Александр Соболев прокомментировал итоги очередного товарищеского матча, сыгранного нашей национальной командой. Он считает, что в первом тайме команда недостаточно расторопно обращалась с мячом.

- В принципе первый тайм моментами хорошо провели, моментами плохо. Почему так? Просто надо чуть‑чуть быстрее все делать с мячом, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что это была первая победа российской сборной в целом цикле товарищеских матчей со сборными азиатских стран, сыгранных, в том числе, в ноябре прошлого года.