Кафанов рассказал, почему в сборную не были вызваны вратари, выступающие в Европе

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему не пригласил в национальную команду голкиперов, которые выступают в Европе.

Напомним, что в сборную были вызваны полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук, выступающие в чемпионатах Франции и Италии. Однако они не смогли принять участие в мартовских играх национальной команды из-за травм.

Вратари же, играющие за рубежом, приглашены в сборную не были. По словам Кафанова, это связано с тем, что в своих клубах они получают мало игрового времени.

«Наши вратари в иностранных чемпионатах в последнее время играли очень мало», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В марте сборная России провела две товарищеские встречи, сыграв вничью с Ираном (1:1) и обыграв Ирак (2:0).