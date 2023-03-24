​Назначен судья на матч Россия – Ирак

В воскресенье сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Ирака. Игра пройдёт на «Газпром Арене» и стартует в 18:00 по московскому времени.

Матч между сборными России и Ирака будет обслуживать бригада арбитров из Узбекистана. Его возглавил Ахрор Рискуллаев, которому на бровках помогут Санжар Шаюсупов и Алишер Усманов. Четвёртым рефери будет россиянин – Артём Любимов.

Отметим, что сборная России проведёт домашний матч впервые с ноября 2021 года.

Добавим, что в четверг сборная России сыграла вничью в гостях у Ирана – 1:1. Оба гола в этом поединке были забиты с пенальти.