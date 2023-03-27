Кавазашвили: «Журналисты намеренно травят Карпина»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере национальной сборной России Валерии Карпине.

«Журналисты намеренно травят Карпина, задавая вопросы про возможный уход из сборной России», - приводит слова бывшего спортсмена Rusfootball.info.

По мнению бывшего спартаковца, наставник российского коллектива отвечал на подобного рода вопросы довольно резко.

Кавазашвили также выразил опасения, что в случае ухода Карпина с поста главного тренера сборной России РФС может пригласить на это место иностранного специалиста.

Вчера, 26 марта, сборная России одержала домашнюю победу над сборной Ирака со счётом 2:0.