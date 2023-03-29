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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Алдонин: «Возможная игра с Китаем — очень хороший вариант для России»

29 Марта 2023 • 20:38 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
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Победитель Кубка УЕФА - 2005 Евгений Алдонин высказался о возможном проведении товарищеского матча сборных России и Китая.

«Возможная игра с Китаем — очень хороший вариант для России. Выбирать сейчас всё равно не приходится. Поэтому этот матч — прекрасная возможность для сборной сыграть с хорошим соперником», — заявил бывший полузащитник ЦСКА и российской национальной команды в интервью «Чемпионату».

По мнению Алдонина, китайская сборная должна быть не хуже других коллективов из своего региона. Тем не менее Евгений не смог вспомнить, когда в последний раз он смотрел матч возможного соперника российской команды.

Напомним, что министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков не исключили возможность проведения товарищеского поединка сборных Китая и России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Китая Евгений Алдонин
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