Алдонин: «Возможная игра с Китаем — очень хороший вариант для России»

Победитель Кубка УЕФА - 2005 Евгений Алдонин высказался о возможном проведении товарищеского матча сборных России и Китая.

«Возможная игра с Китаем — очень хороший вариант для России. Выбирать сейчас всё равно не приходится. Поэтому этот матч — прекрасная возможность для сборной сыграть с хорошим соперником», — заявил бывший полузащитник ЦСКА и российской национальной команды в интервью «Чемпионату».

По мнению Алдонина, китайская сборная должна быть не хуже других коллективов из своего региона. Тем не менее Евгений не смог вспомнить, когда в последний раз он смотрел матч возможного соперника российской команды.

Напомним, что министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков не исключили возможность проведения товарищеского поединка сборных Китая и России.