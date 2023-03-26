Гришин: Если сборная России не обыграет Ирак, то это уже будет чересчур

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался в преддверии товарищеского матча сборной России против Ирака.

«Игра будет дома при своих зрителях, Ирак явно слабее нашей сборной, поэтому надо ждать только победы! Если и эту игру не выиграем, то это уже будет чересчур», — цитирует Гришина Sport24.

По мнению специалиста, у команды должен быть настрой на победу в каждом матче, не должно быть такого, что результат не важен и тренер за свое место не держится.

Контрольная встреча между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 26 марта. Начало игры запланировано на 18:00 по мск.