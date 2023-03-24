Сенников — о матче с Ираком: «Мы ждём только победу, других вариантов нет»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с Ираком.

«Ирак — команда послабее, чем Иран. Плюс сборная России будет играть дома, при своих болельщиках. Мы ждем только победу, других вариантов нет», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, ротация будет частичной, во второй игре выйдут те, кто хорошо себя показал в первой, нельзя сразу менять весь состав.

Контрольный матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по мск.