Зиньковский – о сборной России: «Надеюсь, что вызовут»

Игрок «Спартака» Антон Зиньковский высказался о нахождении в расширенном списке российской сборной.

«Несколько раз оказывался в расширенном списке сборной, но каждый раз не попадал в окончательный? Не знаю, чего сейчас ждать [смеётся]. Надеюсь, что вызовут», - приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Национальная сборная России в текущем месяце проведёт два международных поединка. Сперва команда отправится в гости к команде Ирана, где сыграет 23 марта. Затем подопечные Валерия Карпина вернутся домой, в Санкт-Петербург, где им будет противостоять коллектив из Ирака. Эта встреча пройдёт 26 марта.