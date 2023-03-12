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Зиньковский – о сборной России: «Надеюсь, что вызовут»

12 Марта 2023 • 12:02 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Игрок «Спартака» Антон Зиньковский высказался о нахождении в расширенном списке российской сборной.

«Несколько раз оказывался в расширенном списке сборной, но каждый раз не попадал в окончательный? Не знаю, чего сейчас ждать [смеётся]. Надеюсь, что вызовут», - приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Национальная сборная России в текущем месяце проведёт два международных поединка. Сперва команда отправится в гости к команде Ирана, где сыграет 23 марта. Затем подопечные Валерия Карпина вернутся домой, в Санкт-Петербург, где им будет противостоять коллектив из Ирака. Эта встреча пройдёт 26 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Антон Зиньковский
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