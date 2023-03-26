​На матче Россия – Ирак ждут 20 тысяч зрителей

В воскресенье вечером сборная России проведёт товарищеский матч против Ирака. Это будет первая домашняя игра российской национальной команды с ноября 2021 года.

На трибунах «Газпром Арены» организаторы ожидают увидеть около 20 тысяч болельщиков. Об этом ТАСС рассказали в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Матч между сборными России и Ирака стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в четверг сборная России сыграла вничью с Ираном на выезде – 1:1.