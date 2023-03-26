Пиняев: «Хочется приносить пользу стране»

Сборная России сыграла очередной товарищеский матч, на сей раз его удалось увенчать победой - Ирак получил два безответных гола во второй половине игры. Один из мячей на свой счет записал юный Сергей Пиняев, установивший новый рекорд сборной России. Он прокомментировал свое старание и выразил намерение приносить пользу отечественному футболу и впредь.

- Мне сказали, что теперь являюсь самым молодым автором гола. Очень приятно. Я конкретно не думал, что могу установить рекорд, но хотел забить. Хочется приносить как можно больше пользы своей стране, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что прежний рекорд принадлежал Дмитрию Сычеву и был установлен более двадцати лет назад.